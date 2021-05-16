Тедеско: «Ни в коем случае не нужно думать о таблице, поскольку это помешает игре»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня решается судьба «Спартака» в Лиге чемпионов. С учетом этого можно сказать, что для вас игра входит в топ-3 по итогам сезона?

- Все игры важные. Не одержи мы победу в прошлых матчах, не оказались бы сейчас в этой ситуации. Эта игра так же важна, но я думаю, что ни в коем случае не нужно думать о таблице, поскольку это помешает игре. Каждый футболист должен сконцентрироваться на своих задачах, которые стоят перед ним в атаке и обороне.