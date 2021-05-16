Тедеско: «Ни в коем случае не нужно думать о таблице, поскольку это помешает игре»

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16 Мая 2021, 14:15,
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».
- Сегодня решается судьба «Спартака» в Лиге чемпионов. С учетом этого можно сказать, что для вас игра входит в топ-3 по итогам сезона?
- Все игры важные. Не одержи мы победу в прошлых матчах, не оказались бы сейчас в этой ситуации. Эта игра так же важна, но я думаю, что ни в коем случае не нужно думать о таблице, поскольку это помешает игре. Каждый футболист должен сконцентрироваться на своих задачах, которые стоят перед ним в атаке и обороне.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско