Промес: «Мне еще нужно время»

Форвард «Спартака» Куинси Промес заявил, что по-прежнему не показывает своего максимума.

«Мне еще нужно время. Я прибыл сюда зимой, был не знаком с новой командой. У всех высокие ожидания, но нужно немного подождать», - цитирует голландского футболиста sport24.

Отметим, что Промес отметился забитым голом в матче с «Ахматом» (2:2), что помогло «красно-белым» выйти в Лигу чемпионов.

29-летний нападающий вернулся в «Спартак» в феврале, московский клуб заплатил «Аяксу» за трансфер 8,5 миллиона евро. Промес сыграл 11 матчей за «красно-белых» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил три гола и отдал три голевые передачи.