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Промес: «Мне еще нужно время»

16 Мая 2021, 18:35,

Форвард «Спартака» Куинси Промес заявил, что по-прежнему не показывает своего максимума.

«Мне еще нужно время. Я прибыл сюда зимой, был не знаком с новой командой. У всех высокие ожидания, но нужно немного подождать», - цитирует голландского футболиста sport24.

Отметим, что Промес отметился забитым голом в матче с «Ахматом» (2:2), что помогло «красно-белым» выйти в Лигу чемпионов.

29-летний нападающий вернулся в «Спартак» в феврале, московский клуб заплатил «Аяксу» за трансфер 8,5 миллиона евро. Промес сыграл 11 матчей за «красно-белых» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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