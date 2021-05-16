«Спартак» создал себе проблемы, но прорвался в ЛЧ: Выделяем трёх лучших игроков в последнем матче Тедеско

Оценки всем футболистам Доменико Тедеско

На волоске от оглушительного провала был «Спартак», пропустив два гола в Грозном. «Локомотив» к тому времени «удалил» двух «шмелей» и было понятно, что команда Николича добьётся победы. Кажется, Лига чемпионов, которая уже лежала в кармане, ускользает от «красно-белых». Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы сам не создавал себе ворох проблем, которые потом нужно героически решать. И у команды Тедеско получилось.

Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам - 4:20, в створ – 3:8, угловые – 2:4. Кто же оказался лучшим футболистом «Спартака» в последнем матче Доменико Тедеско, кто добыл нужный результат? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Три момента было у «Ахмата», дважды Владимир Ильин отличился, однажды Полярус промазал из убойной ситуации. Максименко лишь раз вступил в игру по-настоящему, отразив удар Исмаэля с подбора. Маловато.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Оборона «Спартака» вообще вызывает огромные опасения. Так, как встречает соперников Джикия – вообще нельзя делать. Полярус спокойно подошёл, осмотрелся и выдал голевой кросс, пока Георгий на него смотрел. Вообще всего один отбор за 90 минут совершил Джикия.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ – 4,0. Статистически Кутепов провёл матч лучше Джикии, но постоянно упускал Ильина, который из-под Ильи дубль оформил. Тут три отбора не помогут оправдаться. Хотя Харина Кутепов встречал хорошо, но вот с игрой против Ильина совсем не справлялся.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 5,5. В последних матчах Жиго выглядел единственным светлым пятном в обороне «Спартака», но в Грозном и его усилий не хватило. Часто оказывался в полупозиции, не успевал страховать Кутепова и Джикию, выдав слабый для себя матч.

АЙРТОН – 5,0. Бразильцем завершаем список игроков «Спартака», слабо проведших матч в Грозном. Фланг Айртона очень редко создавал моменты (был только один хороший), зато отсюда пришёл первый гол «Ахмата». Сам бразилец заигрывался в дриблинге, за четыре попытки всего раз обыграв соперника.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. Ох, жалко будет терять Мозеса. Виктор начинал в РПЛ очень слабо, но к концу сезона стал чуть ли не лучшим крайним защитником. Сегодня он показал Куинси Промесу, как нужно реализовывать моменты, в нужный момент шикарным ударом вколотив мяч под дальнюю стойку.

РОМАН ЗОБНИН – 6,5. Много черновой работы сделал Роман, поэтому провёл не самый яркий матч. Разогнал одну интересную атаку, но по большей части участвовал в разрушении. В пассиве жёлтая карточка, в активе – покрытие огромного пространства в центре поля.

АЛЕКС КРАЛ – 7,5. Основную работу центрального полузащитника, правда, сделал Алекс Крал. Чех успевал и разрушать (3 отбора) и созидать – две ключевые передачи, один ассист. Хорош был Крал и в борьбе, выиграв единоборства за мяч пять раз из семи.

КУИНСИ ПРОМЕС – 6,0. Активен был Промес, гол забил, разгонял почти все «красно-белые» атаки, но надеемся, что простит на Куинси, если не увидит хорошую оценку за этот матч. Загубить три (!) стопроцентных момента в очень важной ситуации – это надо постараться. Был бы чуть точнее Куинси и «Спартак» обошёлся бы без нервотрёпки.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Прекрасную форму набрал Александр Соболев к чемпионату Европы. Вновь он прекрасно «магнит» мячи, укрывает их и своевременно отдаёт партнёрам. Саша остроумно пропустил сферу после прострела Крала, отдал голевую передачу Мозесу. Десять раз выиграл борьбу за мяч, далее развив четыре опасные атаки, но Куинси...

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 7,0. Швед тоже должен спросить с Промеса за голевую передачу. Джордан два раза создавал прекрасные моменты для голландца (итого таких набралось три), пасовал очень остро, в нужное время с мячом расставался. Но по традиции часто пропадал, особенно заметно было, что устал Ларссон в конце матча.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

АНДРЕЙ ЕЩЕНКО – б/о.