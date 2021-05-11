Жиго: «У Спартака» нет выбора, нужно играть на победу в Грозном»

Защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поединке против грозненского «Ахмата» в рамках заключительного тура чемпионата России.

«Матч с «Ахматом»? У нас нет особого выбора. В Грозном всегда непросто, но нужно выходить и играть только на победу», - передает слова футболиста издание Sport24.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 мая, на стадионе «Ахмат Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 29 туров чемпионата России хозяева занимают десятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй строчке.