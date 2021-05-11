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Последний матч Тедеско в Москве другим и не мог быть

11 Мая 2021, 00:14,

«Спартак» в драматичном матче обыграл «Химки», обеспечив место в еврокубках. Это был последний поединок для Доменико Тедеско на домашней арене. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о поединке.

Доменико Тедеско не мог попрощаться с «Открытие Банк Арена» иным способом. «Спартак» провёл типичный матч под руководством немецкого тренера, заставив своих болельщиков понервничать, но в конце испытать эйфорию. Создать себе проблемы, пропустить, но потом всё же победить. Быть лучше, но не показывать цельной игры и победить на жилах. А ещё потратить и подарить кучу эмоций. «Спартак» Тедеско запомнится именно этим, и матч с «Химками» был таким.

Когда в концовке Конате выскочил на рандеву с Максименко, в голове промелькнули сразу несколько мыслей, которые противоречили друг другу. С одной стороны, подумалось, что накажи «Химки» «Спартак» за вальяжность — это было бы логично. «Красно-белые» в важнейшем матче сезона, когда победа была просто необходима, выглядели до ужаса не конкретными, тем более что химчане больше тайма играли в меньшинстве. «Спартак» должен был сметать соперника и выигрывать с запасом, а вместо этого мучился с минимумом моментов. Забей Конате, выиграй «Химки» — и прощай Лига чемпионов, привет третье место! И виной был бы не Конате в конкретном эпизоде отдельного матча, а потерянные очки, которые отдавать было нельзя. Как, например, в праздничном матче с «Уфой».

С другой стороны, глядя, как Конате бежит к Максименко, подумалось: ну как же несправедливо! Играл-то «Спартак» лучше. Лучше «Химок» в конкретном матче и лучше 14 соперников по чемпионату. Да, яркости «красно-белым» не хватало, но свои отрезки подопечные Тедеско проходили на одном ровном уровне, без скачков и просто лучше конкурентов. Да, порой «Спартаку» не везло. Забей Ларссон в самом дебюте матча с «Химками» или пенальти в далеком третьем туре «Уфе» — и «красно-белые» спокойно подошли бы к 30-му туру. Вместо этого получили выпад Конате, предынфарктное состояние и очередной сейв своего Максименко.

В итоге, в стиле Тедеско его спас игрок, которого он же и слепил. Сейчас ведь не сразу вспоминается, что Джордана Ларссона до прихода немца критиковали, удивлялись его появлению. А на финише именно швед спасает честь Тедеско, формирует образ, каким он останется в воспоминаниях. Именно Ларссон принёс победы «Спартаку» в трёх подряд матчах, забив решающие голы ЦСКА, «Арсеналу» и «Химкам».

«Спартак» не играл лучше «Химок» в футбол. Футбол был равный. Подмосковная команда выглядела достойно и едва ли заслуживала попадания. Однако «Спартак» хотел большего. Он бился больше. Он не сдавался. Он сражался. «Спартак» просто заслужил это.

Тем не менее самое главное сейчас всем в «Спартаке» помнить очень важный момент. Пока ещё ничего не закончилось. В прошлом сезоне в самой концовке «Спартак» выдал 5-матчевую безвыигрышную серию и проиграл в полуфинале кубка, лишившись еврокубков. В этом сезоне, когда появилась надежда на борьбу за чемпионство, «Спартак» проиграл три встречи подряд, похоронив веру. Главное для «красно-белых» теперь — в последний момент не отдать ничего своего.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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