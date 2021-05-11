Пятницкий: Мне непонятны сожаления по поводу ухода Тедеско из «Спартака»

Ветеран «Спартака» Андрей Пятницкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о работе Доменико Тедеско в стане «красно-белых».

- Доменико Тедеско вчера провел последний домашний матч в качестве главного тренера «Спартака». Как вы оцениваете его работу в команде?

- Разве команда выиграла чемпионство или Кубок России? Нет. А у «Спартака» именно такие цели.

- Вы считаете, в этом году «красно-белые» могли побороться за золотые медали с «Зенитом»?

- Почему нет? Но были такие матчи, как с «Уфой» дома. По ходу сезона так случалось, то когда «Зенит» давал осечки, в этом же туре «Спартак» тоже оступался, хотя можно было этого не делать. Я не считаю, что с «Зенитом» невозможно было бороться. Он тоже давал сбои. Если взять последнюю паузу, связанную с большим перерывом, после этого «Зенит» вылетел из Кубка, и в чемпионате начал не очень удачно. Потом была пауза на сборную. То есть, моменты были, чтобы включиться в чемпионскую гонку. Но этого не произошло. Поэтому для меня непонятны сожаления по поводу ухода Тедеско. Он что, пять лет руководил командой и выигрывал чемпионства и кубки? Или в Лиге чемпионов вышел из группы?

- То есть, вы не считаете работу Тедеско в «Спартаке» успешной?

- Нет.

- А что вы думаете о приходе Руя Витории в «Спартак»?

- Трудно что-то сказать о нем. Пока непонятно, что он захочет изменить в команде. У каждого тренера свой подход и своя подготовка команды. Думаю, он будет внедрять свой стиль, свою стратегию игры, узнаваемую людьми. Если мы помним, раньше у ведущих клубов был свой стиль. А сейчас по большому счету команды мало узнаваемые.

- У «Спартака» тоже нет своего стиля сейчас?

- Какой-то свой почерк есть, но его не хватает, чтобы становиться чемпионом.

- Если «Спартак» завоюет второе место, это не будет достижением для команды?

- Приведу такой пример. Взять испанский чемпионат. Есть «Барселона», «Реал», «Атлетико» Мадрид. Как думаете, если в этом году «Барселона» не станет чемпионом, и уберут Кумана, его будут так же провожать? Нет. Перенесите это на «Спартак», который тоже не стал чемпионом. Понятно, что выход в Лигу чемпионов – это какие-то деньги. Но главная задача – это чемпионство.

- По составу «Спартак» мог бороться за золотые медали?

- «Спартак» был на первом месте в таблице какое-то время. Что помешало Тедеско сохранить его? Многие говорят, что он стратег, а что ему помешало?

- Может, не хватило состава, в отличие от «Зенита»?

- А что у «Спартака» маленькая скамейка?

- Не все могли полноценно заменить лидеров, когда они выбывали: Жиго, Джикию, Айртона…

- У «Зенита» тоже выпадали лидеры.

- Как вам игра Ларссона, который снова спас «Спартак» от поражения в матче с «Химками»?

- Его прогресс оцениваю со знаком плюс. Сейчас придет новый тренер, и непонятно, найдется ли ему место в составе. Слишком часто у «Спартака» меняется тренерский штаб. А за полгода-год трудно сделать какую-то узнаваемую команду.

- Нет опасений, что может быть спад результатов, когда пойдет перестройка игры «Спартака»?

- Понятно, что если пойдут перестроения, пойдут какие-то сбои. Либо сначала их не будет, а потом будут, либо сначала будет временный результат, а потом спад.

- Нужно ли удерживать Ларссона и Жиго, к которым есть интерес в Европе, учитывая, что «Спартаку», скорее всего, предстоит играть в Лиге чемпионов?

- Нужно еще туда попасть. Команде будет тяжело играть в Грозном, пусть даже с немотивированным «Ахматом». «Спартак» - всегда как красная тряпка для соперников. Вы видите, какой сейчас футбол. Он непредсказуемый. Заранее что-то прогнозировать невозможно. Даже «Зенит» не безгрешен в этом смысле.

Елена Григорьевская