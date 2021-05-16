Тедеско определился с составом на свой последний матч в «Спартаке»

16 мая московский «Спартак» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом», что станет последним матчем Доменико Тедеско в роли главного тренера «красно-белых».

Стартовый состав «Спартака»: Максименко - Джикия, Жиго, Кутепов, Айртон - Зобнин, Крал, Мозес - Промес, Соболев, Ларссон. На скамейке запасных остались: Ребров, Селихов, Ещенко, Маслов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Хендрикс. Понсе пропускает поединок из-за дисквалификации, а Гапонов и Бакаев всё ещё восстанавливаются после повреждений.

Для того, чтобы сохранить второе место в турнирной таблице и получить путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, «Спартаку» необходимо набрать хотя бы одно очко. «Ахмат» уже не преследует турнирных целей, потому что находится на 10-й строчке.