«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов

В последнем туре чемпионата России московский «Спартак» гостил в Грозном.

На главный вопрос последнего тура РПЛ «Спартаку» и «Локомотиву» предстояло отвечать заочно. «Красно-белые» выглядели явными хозяевами ситуации, ведь один балл в Грозном дарил им путёвку в Лигу чемпионов и не нужно было оглядываться на «Локомотив». «Железнодорожники» понимали это, но не расстраивались. Посреди недели команда Марко Николича выиграла Кубок России, а с ним и путёвку в Лигу Европы.

В Грозном состоялся не только последний матч «Спартака» в этом сезоне, но и последний матч «Спартака» под руководством Доменико Тедеско. На протяжении последних недель немецкий тренер упорно отмалчивался на вопрос о дальнейшей карьере. Как и ожидалось, «Спартак» не заставил Тедеско передумать и Доменико завоевал второе место уже в качестве дембельского аккорда.

Состав «Спартака» ничем не удивил, трио Промес – Ларссон – Соболев рвануло за Лигой чемпионов. И с отличной атаки начали «красно-белые», как раз Джордан по диагонали катнул мяч на Куинси, а голландец из пределов штрафной площади бил в дальний угол, но банально не попал. Следом Куинси Промес загубил ещё один 100-процентный момент – вышел один на один, но пробил над перекладиной, попав под мяч. После такого главное футбольное правило обязано было сработать.

Грозненцы ввели мяч из аута, борьба на дуге штрафной площади прошла сумбурно, сфера отскочила к Ильину, а тот классно пробил в угол – 1:0. Владимир показал Промесу, как нужно реализовывать свои шансы.

А на исходе получаса игры ситуация для «Спартака» стала совсем тревожной. Джикия не встретил Поляруса, а тот выполнил шикарный кросс справа, из-за спины Ильи Кутепова выскочил Владимир Ильин, расстрелявший Максименко – 2:0.

На старте второго тайма «Спартак» в игру вернулся, через 10 минут после возобновления матча забив гол. Уже не имел права тут промахнуться Куинси Промес. Алекс Крал с правого края классно прострелил, Соболев мяч пропустил, а голландец просто вонзил его в сетку – 1:2.

«Ахмат» не собирался сдаваться и тут же чуть не похоронил «Спартак». Полярус в противоход Максименко пробил после кросса Богосаваца и сантиметров не хватило для гола. Правда, потом Промес вернул должок, вновь простив «Ахмат». Куинси не попал в створ с линии вратарской после классной комбинации Соболева и Айртона.

Но «Спартак» всё-таки счёт сравнял. Соболев зацепил мяч после передачи Зобнина, переборол Анхеля и успел отбросить на Мозеса, а Виктор нигериец с правого полуфланга штрафной площади пробил точно под дальнюю штангу – 2:2.

Отыгрался «Спартак», сначала героически создав себе проблемы. Остались «красно-белые» на второй строчке и выступят в квалификации Лиги чемпионов, но уже под руководством нового главного тренера.