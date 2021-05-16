Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов

16 Мая 2021, 15:57,

В последнем туре чемпионата России московский «Спартак» гостил в Грозном.

Протокол игры  
Ахмат 2:2 Спартак Москва
(1:0) Ильин Владимир 20'    
(2:0) Ильин Владимир 31'    
    54' Промес Куинси (2:1)
    83' Мозес Виктор (2:2)
Шелия Гиорги Семёнов Андрей Пуцко Александр Нижич Зоран   53' (Анхель Вилькер (   53') Быстров Марат   43'   53' (Бериша Бернард (   53'   74') Ненахов Максим   8' Исмаэл Силва   66' (Кармаев Никита (   66') Богосавац Мирослав Полярус Артём   84' (Швец Антон (   84') Харин Евгений Ильин Владимир   85' (Альсултанов Ислам (   85')
Запасные: Адуев Амир Алмаши Ладислав Гудиев Виталий Кадыров Халид Мелихов Александр Янку Габриэль
Максименко Александр Кутепов Илья   80' (Литвинов Руслан (   80') Жиго Самуэль Джикия Георгий   67' Мозес Виктор Зобнин Роман   87' Крал Алекс   80' (Игнатов Михаил (   80') Айртон Лукас   71' (Умяров Наиль (   71') Промес Куинси   88' (Ещенко Андрей (   88') Ларссон Джордан Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Ребров Артём Маслов Павел Хендрикс Йоррит Маркитесов Дмитрий Селихов Александр
16 мая. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

На главный вопрос последнего тура РПЛ «Спартаку» и «Локомотиву» предстояло отвечать заочно. «Красно-белые» выглядели явными хозяевами ситуации, ведь один балл в Грозном дарил им путёвку в Лигу чемпионов и не нужно было оглядываться на «Локомотив». «Железнодорожники» понимали это, но не расстраивались. Посреди недели команда Марко Николича выиграла Кубок России, а с ним и путёвку в Лигу Европы.

В Грозном состоялся не только последний матч «Спартака» в этом сезоне, но и последний матч «Спартака» под руководством Доменико Тедеско. На протяжении последних недель немецкий тренер упорно отмалчивался на вопрос о дальнейшей карьере. Как и ожидалось, «Спартак» не заставил Тедеско передумать и Доменико завоевал второе место уже в качестве дембельского аккорда.

Состав «Спартака» ничем не удивил, трио Промес – Ларссон – Соболев рвануло за Лигой чемпионов. И с отличной атаки начали «красно-белые», как раз Джордан по диагонали катнул мяч на Куинси, а голландец из пределов штрафной площади бил в дальний угол, но банально не попал. Следом Куинси Промес загубил ещё один 100-процентный момент – вышел один на один, но пробил над перекладиной, попав под мяч. После такого главное футбольное правило обязано было сработать.

Грозненцы ввели мяч из аута, борьба на дуге штрафной площади прошла сумбурно, сфера отскочила к Ильину, а тот классно пробил в угол – 1:0. Владимир показал Промесу, как нужно реализовывать свои шансы.

А на исходе получаса игры ситуация для «Спартака» стала совсем тревожной. Джикия не встретил Поляруса, а тот выполнил шикарный кросс справа, из-за спины Ильи Кутепова выскочил Владимир Ильин, расстрелявший Максименко – 2:0.

На старте второго тайма «Спартак» в игру вернулся, через 10 минут после возобновления матча забив гол. Уже не имел права тут промахнуться Куинси Промес. Алекс Крал с правого края классно прострелил, Соболев мяч пропустил, а голландец просто вонзил его в сетку – 1:2.

«Ахмат» не собирался сдаваться и тут же чуть не похоронил «Спартак». Полярус в противоход Максименко пробил после кросса Богосаваца и сантиметров не хватило для гола. Правда, потом Промес вернул должок, вновь простив «Ахмат». Куинси не попал в створ с линии вратарской после классной комбинации Соболева и Айртона.

Но «Спартак» всё-таки счёт сравнял. Соболев зацепил мяч после передачи Зобнина, переборол Анхеля и успел отбросить на Мозеса, а Виктор нигериец с правого полуфланга штрафной площади пробил точно под дальнюю штангу – 2:2.

Отыгрался «Спартак», сначала героически создав себе проблемы. Остались «красно-белые» на второй строчке и выступят в квалификации Лиги чемпионов, но уже под руководством нового главного тренера.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
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Комментарии (63)
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2
redwhite1959
16 Мая 2021, 18:22

Сборники "Спартака" не играют в команде ведущих ролей - всё зависит от легионеров! Зобнин, Джикия и Соболев сегодня были незаметны на поле со знаком "плюс". А Джикия был заметен только со знаком "минус"(( Да и Максименко хватит уже петь дифирамбы(( Новому тренеру красно-белых не позавидуешь - игру в обороне Тедеско так и не наладил. А за короткий срок перед квалификацией ЛЧ и предстоящим ЧЕ у него и времени не будет, чтобы что-то путное сделать из имеющихся сейчас игроков обороны.

4
Spirit
16 Мая 2021, 18:14

Как пердаки горят у коней и немытых бомжей! Значит все хорошо!!!

1
ILLNAT
16 Мая 2021, 18:55

Я слышал,питерские вместо своего Медного всадника собираются памятник Дзюбы ставить-это теперь символ Петербурга.)) Причем Медный Дзюба будет заниматься тем,что у него лучше всех получается- удовлетворять себя.))
Это Питер,нам обычным людям их не понять.))

3
Урзюм
16 Мая 2021, 17:51
Конечно свиньи в ЛЧ это полное позорище, одно успокаивает - Лохомотив, который с огромным трудом забил 9-м всего один - еще хуже. Но пока повизжите от радости, бекончики.
2
sanay
16 Мая 2021, 18:35

Таким баранам (ишакам) как ты вообще не место в футболе, а тем более на форуме.

1
ILLNAT
16 Мая 2021, 18:52

А это легендарная питерская интеллигенция во всей красе.))

3
Spirit
16 Мая 2021, 18:12

Визжишь здесь только ты, немытый бомж с помойки!

1
ILLNAT
16 Мая 2021, 18:52

Ты чего,этот у них самый культурный)) Только недавно он понял,что в парадном( по русски это подъезд) дристать нельзя)) Его мамка в детстве не обучила(пила горькую))

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4
White_Shark
16 Мая 2021, 17:47
Ох, ну всё! В Мадриде срочное совещание, в Мюнхене отменён октоберфест, Ман Сити увеличивает трансферный бюджет на 1 млрд фунтов, Интер снимается с турнира.... Спартак в Лиге Чемпионов!!))) Но давайте немного с небес на землю - свиноферма опозориться на стадии 3го квалификационного раунда и отправится в ЛЕ, это очевидно всем.
5
Spirit
16 Мая 2021, 18:11

Еще одному огнетушитель потребовалмя. Понятно кони гроза ЛЕ ни одной победы в группе)) цска теперь всегда сосет первым! Успех 6 место и поражение в дерби от динамо)))

1
ILLNAT
16 Мая 2021, 18:57

А он за коней болеет? Я всегда считал,что этот чушок с мутных берегов Невы,он за Синит явно ведь топит! Вот так поворот!)

0
Diman777
16 Мая 2021, 21:01

Он сам не понимает за кого топит, главное против Спартака:)

4
sanay
16 Мая 2021, 17:11

Спартак и всех болельщиков с вымученной путевкой в Лигу Чемпионов!
Однако нужно усиление и длинная скамейка если клуб на столетие хочет выиграть кубок чемпионата, кубок России и успешно выступить в ЛЧ попав в основную сетку.

5
jUMPER
16 Мая 2021, 17:37

ах ха ха...насмешил...)))и кубок...и чемпионат... и ЛЧ...))) только пусть не забудут 3 очка Химкам вернуть в следующем сезоне...))) и кэшбэк за путевку...)))

2
sanay
16 Мая 2021, 18:06

Смеется, чудик, тот кто смеется последним.))))))))))

3
jUMPER
16 Мая 2021, 18:24

не надорвись от смеха в августе-сентябре...сказочник...)))

1
sanay
16 Мая 2021, 18:41

Прыщавый, сосунок копайся в своей помойке))))))).

4
KPOT
16 Мая 2021, 17:55

Если честно, то мне смешно на Вас ( неадекватышей Зенита и Спартака) смотреть.
Вечно у Вас договорняки.
Ну раз на то пошло, то и Зенит пусть не забудет Сочи вернуть 6 очей за этот и 6 очей за прошлый чемпионаты. Можно еще Оренбургу 12 очей вспомнить за их сезоны в РПЛ, но увы , админресурса не хватило их протащить в сезон.

1
sanay
16 Мая 2021, 18:51

а какие договорняки у Спартака назови хотя бы один?
Кто больше всех страдал от судейского беспредела особенно в прошлом сезоне, да и в этом (разве, что Ростов может поспорить)? Это вопрос не только к тебе, но и к адекватным болельщикам других клубов.

3
jUMPER
16 Мая 2021, 18:07

учи мат часть...))) раз на то пошло...))) адекватыш...))) Мы газом раСЧЁТались на 10 лет вперед...ух ха ха...))) не знал?

2
ILLNAT
16 Мая 2021, 16:57

Собственно говоря,если бы и проиграли,то ничего страшного не произошло бы- команда не готова к ЛЧ.Пока ЛЕ наш потолок.

5
Djin Green
16 Мая 2021, 16:43

Ну вот дождались, повеселится хоть Европа, а то совсем там заскучали без цирка шопито из Тушино.

4
Gorabo90
16 Мая 2021, 16:51

Да не,им там не скучно.Там из года в год маэстры из спб выступают)

1
k-007
16 Мая 2021, 16:34

после финального свистка раздавался стальной звон яйк Спартака )))

7
jUMPER
16 Мая 2021, 16:34

Поздравляю с очередным заходом на рекорд!!!...))) Ливерпуль уже трясется мелкой дрожью...))) Санкт-Галлен...в истерике...))) великий и могучий идет покорять Европу...)))

2
SHNM
16 Мая 2021, 17:17

Это ты про Зенит что ли?

6
Spirit
16 Мая 2021, 16:38

Следите за своими рекордами в ЛЧ. В Брюгге уже ржут)

6
Diman777
16 Мая 2021, 16:38

после 10-ка лет регулярного позора в европа - трясутся руки болел из Питера от ежедневного похмелья)

2
Ginlik
16 Мая 2021, 17:27

Ага, Боярского уже допился, на Голума похож больше, чем на человека)) Типичный фанат СБГТ!))

1
ILLNAT
16 Мая 2021, 16:54

У них врождённый комплекс провинциалов.)

2
Spirit
16 Мая 2021, 16:33

Я уж порадовался ЛЕ, нормальной подготовкой к сезону. Спартаку не нужна ЛЧ в следующем сезоне, трансферов нормальных не будет, а этому составу тяжело в группе ЛЕ будет!!!

1
k-007
16 Мая 2021, 16:35

пффф... да кто там из РПЛ в последние годы что-то достойное показывал в ЛЧ??

1
Spirit
16 Мая 2021, 16:40

Спартак и Краснодар из группы выходили в ЛЧ, в отличие от великих и могучих бомжей с Невы))

6
jUMPER
16 Мая 2021, 16:58

ну ну...вперед...))) может хоть сейчас пополните свою коллекцию евро кубков...))) а то один там стоит Копа дель Соль весь запылился...)))

2
Spirit
16 Мая 2021, 18:10

Огнетушитель дать? Смотрю пердак огнем горит)))

2
k-007
16 Мая 2021, 16:28

однако, какой рост у Ларсона.... вспоминая его первые игры - как он семенил и тяжело бежал, а сейчас на 2 порядка, как минимум вырос!

5
Volk Odinochka
16 Мая 2021, 16:24

Спартак ещё тот интригант, эту команду никогда не скучно смотреть. В очередной раз отыгрываемся, это конечно показатель характера и много других положительных качеств команды, но оборона дырявая. Команде ставлю за сезон 4 из 5ти. 5 это первое место. Тедеско спасибо за всё и до свидания. Команда при нём не развалилась, но и расти перестала, а оборона начала деградировать. Очень много пропускаем! Новому тренеру в любом случае достаётся хорошая команда, но предстоит много работы. Нужны хорошие трансферы!!!
Всех болельщиков народной команды с ничьей, которая сродни победе, и со вторым местом.
P.S. Тольконемясо держаться! У него сегодня очередной плохой день. :D

0
sanay
16 Мая 2021, 18:03

Если Федун, как и все руководство, на 100-летие клуба надеется на победу в чемпионате, кубок России и выход в групповой этап Лиги Чемпионов нужно в межсезонье значительно усиливаться. Не устаю повторять, что с хорошим нападением побеждают, а с сильной защитой выигрывают ТИТУЛЫ. Джикия стал ненадежен, Жиго может уйти, а место Маслова в ФНЛ, а с Кутеповым.. всем понятно.
Чем отличался Спартак Бескова и Романцева от сегодняшнего? Тем, что там были сбалансированные команды с самой сильной средней линией, надежной защитой и хорошим нападением. У Спартака нулевых и десятых годов только нападение, да еще в какой-то мере полузащиту можно было выделять, но никак не защитные порядки. Поэтому команда часто упускала чемпионства и пролетала в еврокубках.
Резюме: нужно как минимум два сильных, высокорослых, хорошо играющих головой, центральных защитника, опорник, плеймейкер и еще несколько усилений.

1
k-007
16 Мая 2021, 16:30

У тольконемясо и т.п. праздник, у них главный драчун надро..л )))

4
Dimauskas
16 Мая 2021, 16:21

Есть характер у Спартака и нервы и воля! И ПРОМЕС!

2
k-007
16 Мая 2021, 16:31

в этом сезоне не Промес, а Витя Мозес ))

1
SHNM
16 Мая 2021, 17:15

Это точно! Промес - 4 стопроцентных, один гол. Мозес - один полумомент и гол. Так что Промесу надо в межсезонье поправить прицел, а то пожалеем что обратно взяли.

8
ингерман
16 Мая 2021, 16:21

ай.. просто грозненцам ничего не нужно было.. сыграли простой товарняк а хрюнделя уже из под корыта повылезали.. )))

5
Diman777
16 Мая 2021, 16:13

Характер у команды есть. Несмотря на все старания Кутепова и накаченых премиальными и может ещё и химией грозненцев смогли удержать 2-ое место.
После такого Мозеса просто обязаны выкупить.

4
k-007
16 Мая 2021, 16:27

как и сказал Спартак завершил сезон так, как и провел его - очень волевой сезон получился! С одно стороны огорчает, что пропускаем, а с другой стороны радует, что команда не безхребетная и умеет переламывать ход встречи.
Итог положения Локо и Спартака справедлив. Спартак на протяжение всего сезона был стабилен, Локо только весной

3
Diman777
16 Мая 2021, 16:36

А как можно не пропускать, когда у нас из полноценных цз только Жиго и то с оговорками. Маслов и Джикия это всё таки фланговики, а Кутепов что ты вообще такое... Тедеско смог с таким составом взять второе место - это максимум.

7
779
16 Мая 2021, 16:10

Уже традиционно можно похвалить Спартак за характер.
Лучше бы было хвалить за стабильный профессионализм и зрелищную игру, но пока...
Отрадно, что в нужный момент у нас начинают в полную силу работать такие игроки, как Крал, Промес и Мозес. Значит нахождение в клубе для них не пустой звук.
Нельзя сказать, что и в первом сыграли фигово. Но, на самом деле, это уже раздражает - два раза Грозный подходил к нашим воротам и вот имеем два пропущенных. Какая то хрень недостойная. Даже в сегодняшних классных голах Терека.
Всех с достойным местом в чемпионате и очень обнадёживающей, зрелищной игрой команды.

5
Gorabo90
16 Мая 2021, 16:08

А матч то неплох!Обе команды хороши,но Спартак был лучше, несмотря на ужасную оборону. Старались, многое получалось.Много моментов не забили,но расстраиваться из за этого сильно не стоит ,серебро не золото, но всё же приятно. Спасибо за сезон, спасибо Тедеско.

3
SpaM
16 Мая 2021, 16:07
Ожидаемая нервотрёпка. Но приятно, что не проиграли костоломам. Всех КБ с победой.
2
ингерман
16 Мая 2021, 16:07

ай и чё радуюца? усе равно в группу не выйдут.. )))

3
edwardcalin
16 Мая 2021, 16:05
хоть раз бы без нервотрепки((
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