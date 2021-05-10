Талалаев: «Ахмат» отбирал очки у «Зенита», можем замахнуться и на «Спартак»

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о предстоящем поединке против московского «Спартака» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги.

«Надеюсь, к матчу со «Спартаком» подойдем во всеоружии. Мы отбирали очки и у «Зенита», и у «Краснодара», и у «Локо», можем замахнуться и на «Спартак», - передает слова специалиста пресс-служба грозненского клуба.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» состоится в Грозном 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В настоящий момент грозненский коллектив занимает 10 место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» располагаются на третьей строчке.