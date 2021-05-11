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«Спартак» будет обязан выкупить Мозеса при сохранении 2 места в РПЛ

11 Мая 2021, 15:53,

Если «Спартак» сохранит второе место и получит билет в квалификацию Лиги чемпионов, клуб будет обязан выкупить Виктора Мозеса у «Челси» за 4 миллиона фунтов (примерно 4,65 миллиона евро). Об этом на своих страницах сообщает Goal.com.

Чтобы финишировать на второй строчке в РПЛ, «Спартаку» достаточно не проиграть в гостях у «Ахмата» 16 мая.

После перехода в «Спартак» на правах аренды Виктор Мозес провёл за «красно-белых» 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса на партнёров. Эксперты из transfermarkt оценивают 30-летнего Мозеса в 6 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Виктор Мозес
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Комментарии (1)
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0
AndrewS
11 Мая 2021, 16:55

Ну, что за чушь: "при условии"... Не бывает таких условий в арендных соглашениях. А Мозеса надо выкупать по-любому. Он полезен и свои 5-6 млн гейро стоит, без разговоров.

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