«Спартак» будет обязан выкупить Мозеса при сохранении 2 места в РПЛ

Если «Спартак» сохранит второе место и получит билет в квалификацию Лиги чемпионов, клуб будет обязан выкупить Виктора Мозеса у «Челси» за 4 миллиона фунтов (примерно 4,65 миллиона евро). Об этом на своих страницах сообщает Goal.com.

Чтобы финишировать на второй строчке в РПЛ, «Спартаку» достаточно не проиграть в гостях у «Ахмата» 16 мая.

После перехода в «Спартак» на правах аренды Виктор Мозес провёл за «красно-белых» 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных паса на партнёров. Эксперты из transfermarkt оценивают 30-летнего Мозеса в 6 миллионов евро.