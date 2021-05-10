Агент Барбоза оценил вероятность прихода в «Спартак» Витории

Футбольный агент Паулу Барбоза в эфире канала «Матч Премьер» поделился мнением о потенциальном появлении в «Спартаке» Руя Витории.

- В России практически все уверены, что следующим тренером «Спартака» будет Руй Витория. Так ли это на самом деле?

- Мне трудно сказать. Наверное, вы располагаете большей информацией, чем мы здесь в Португалии. В Португалии тоже много пишут об этом, но всегда ссылаются на русские источники. Поэтому трудно судить о том, будет ли Руй Витория главным тренером «Спартака».

- Что это за тренер, чему готовиться болельщикам «Спартака»? На какой футбол он будет ориентирован?

- Это очень одаренный тренер, который начал с низов в Португалии, работал во втором, третьем дивизионах и постепенно поднимался. Он очень уверенно работал в разных клубах. В «Бенфике» у него был потрясающий год, где он завоевал все, что было возможно. Он тренирует по современным методам, он в основном любит атакующий зрелищный футбол. Так что если у него будет возможность работать в России, конечно, в первую очередь в «Спартаке», то не сомневаюсь, что он может проделать очень интересную работу.

- С учетом всего перечисленного, как ему удастся адаптироваться в новых условиях? Переезд в Россию, другую страну, другую культуру часто бывает очень серьезным испытанием. Например, Унаи Эмери здесь не ассимилировался. Руй Витория в этом смысле как может встроиться в такой своеобразный клуб, как «Спартак»?

- Я бы сказал, что он может без особых проблем приспосабливаться к российскому футболу. Тем более, у него есть международный опыт. Он всегда работал со многими иностранными игроками, это для него не проблема, и общение в том числе. Думаю, что главное для него и любого тренера, который работает в России, это, естественно, стабильность, которая всегда должна быть и присутствовать в клубе. Потому что когда есть стабильность и преемственность, намного легче работать. Я не сомневаюсь, что все остальные тренеры, которые работают в «Спартаке», талантливые, но всегда нужно, чтобы была определенная стабильность. Это очень важно и играет большую роль.

- Пока нет официального объявления, есть и другие кандидаты на пост главного тренера «Спартака». Что можете сказать о других фамилиях, которые звучат сейчас? Насколько они реальны?

- Я думаю, что они все реальны. Тем более, что «Спартак» - это топ-клуб, который в принципе может претендовать на лучших европейских тренеров, поэтому я не сомневаюсь, что в «Спартаке» будет работать хороший тренер.

- Расскажите, какая репутация у нашего футбола в Португалии? Потому что некоторое время назад на клубном уровне мы соперничали, играли в плей-офф еврокубков и так далее. За два сезона у нас серьезный провал.

- Россия всегда была конкурентом. Мы все понимаем, что у вас и у нас переходный период после пандемии. Как раз стараемся приспосабливаться к новы условиям. У вас уже болельщики на стадионах, это играет большую роль. У нас пока этого еще нет. Поэтому все клубы в Европе страдают от отсутствия болельщиков на стадионах. С того момента, когда все стабилизируется, клубам будет намного легче восстановиться. Имею в виду в финансовом плане, который играет решающую роль.