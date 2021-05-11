«Спартак» сообщил о состоянии Фетисова

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11 Мая 2021, 13:29,
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Столичный «Спартак» поведал о состоянии здоровья директора клуба Антона Фетисова, получившего черепно-мозговую травму в результате драки возле одного из ресторанов Москвы.
Как говорится в сообщении на официальном сайте «красно-белых», в настоящий момент функционер находится в реанимации. Фетисов в сознании, ухудшений не наблюдается. Не исключено, что до конца дня его могут перевести в обычное отделение.
Напомним, что Фетисов занимает должность руководителя департамента по связям с общественностью с июня прошлого года.
В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» находится на втором месте перед заключительным туром. В последнем матче «красно-белые» сыграют против грозненского «Ахмата».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Антон Фетисов