«Спартак» сообщил о состоянии Фетисова

Столичный «Спартак» поведал о состоянии здоровья директора клуба Антона Фетисова, получившего черепно-мозговую травму в результате драки возле одного из ресторанов Москвы.

Как говорится в сообщении на официальном сайте «красно-белых», в настоящий момент функционер находится в реанимации. Фетисов в сознании, ухудшений не наблюдается. Не исключено, что до конца дня его могут перевести в обычное отделение.

Напомним, что Фетисов занимает должность руководителя департамента по связям с общественностью с июня прошлого года.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» находится на втором месте перед заключительным туром. В последнем матче «красно-белые» сыграют против грозненского «Ахмата».