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Калиниченко: «Кем и чем руководит Салихова в «Спартаке»?»

15 Мая 2021, 10:59,

Экс-футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на включение Заремы Салиховой в совет директоров «красно-белых».

«Не очень разбираюсь в перипетиях клубного устройства «Спартака». Совсем не понимаю уровень понимания Заремой футбола. Как руководитель - кем и чем она руководит?», - сказал Калиниченко в эфире «Коммент Шоу».

После 29 туров российской Премьер-лиги «красно-белые» набрали 53 очка и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. В заключительном туре чемпионата подопечные Доменико Тедеско на выезде встретятся с грозненским «Ахматом». Матч пройдет в воскресенье, 16 мая, начало - 14:00 мск.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Максим Калиниченко, Зарема Салихова
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