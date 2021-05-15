Калиниченко: «Кем и чем руководит Салихова в «Спартаке»?»

Экс-футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на включение Заремы Салиховой в совет директоров «красно-белых».

«Не очень разбираюсь в перипетиях клубного устройства «Спартака». Совсем не понимаю уровень понимания Заремой футбола. Как руководитель - кем и чем она руководит?», - сказал Калиниченко в эфире «Коммент Шоу».

После 29 туров российской Премьер-лиги «красно-белые» набрали 53 очка и располагаются на второй строчке в турнирной таблице. В заключительном туре чемпионата подопечные Доменико Тедеско на выезде встретятся с грозненским «Ахматом». Матч пройдет в воскресенье, 16 мая, начало - 14:00 мск.