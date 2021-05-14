Широков: «Ларссон один из лидеров «Спартака», делает разницу»

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о нападающем «Спартака» Джордане Ларссоне.

«Он один из лидеров команды, делает разницу. У Джордана есть отличные качества — удар, скорость, может сделать скрытую передачу. Он прибавил в этом сезоне», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

23-летний швед сыграл 28 матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, что Ларссон перешёл в московский клуб из «Норчёпинга» в августе 2019 года, сумма трансфера составила порядка четырех миллионов евро. Контракт Джордана с «красно-белыми» будет действовать ещё два сезона.