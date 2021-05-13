​Джикия стал магистром

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия забрал диплом магистра из Московского государственного областного университета. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых» в социальных сетях.

Из-за плотности футбольного графика Джикия забрал диплом только сейчас, хотя он окончил университет ещё в начале зимы.

Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!



В декабре прошлого года кэп окончил университет, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем! pic.twitter.com/GSwGnHzKbn — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 13, 2021

В сезоне 2020/2021 Георгий Джикия провёл за «Спартак» 29 матчей. На счету капитана московской команды два результативных паса на партнёров.

Перед заключительным туром российского чемпионата «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.