​Джикия стал магистром

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13 Мая 2021, 18:44,
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия забрал диплом магистра из Московского государственного областного университета. Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых» в социальных сетях.
Из-за плотности футбольного графика Джикия забрал диплом только сейчас, хотя он окончил университет ещё в начале зимы.
Георгий Джикия получил диплом МГОУ и стал магистром физической культуры!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 13, 2021
В декабре прошлого года кэп окончил университет, но из-за плотного графика забрал диплом только сейчас. Поздравляем! pic.twitter.com/GSwGnHzKbn
В сезоне 2020/2021 Георгий Джикия провёл за «Спартак» 29 матчей. На счету капитана московской команды два результативных паса на партнёров.
Перед заключительным туром российского чемпионата «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия