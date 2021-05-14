​Промес оказался в расширенном списке сборной Голландии

Пресс-служба сборной Голландии за четыре недели до старта чемпионата Европы объявила свой расширенный состав. Он состоит из 34 футболистов, в то время как в итоговую заявку команды на континентальный футбольный форум войдут 26 игроков.

Стоит отметить, что в расширенном списке оказался нападающий «Спартака» Куинси Промес. После зимнего возвращения в московский клуб Куинси успел провести в РПЛ 10 матчей, в которых он забил 2 гола и отдал 3 голевых паса на партнёров.

Соперниками сборной Голландии на групповой стадии чемпионата Европы будут команды Украины, Австрии и Северной Македонии.