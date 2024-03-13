Тороп: «Роша — лидер ЦСКА»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп ответил на вопрос о том, что защитник команды Виллиан Роша был назначен капитаном команды в минувшем матче с «Ростовом».

«Роша — лидер команды, центральный защитник. Не считаю, что он не заслужил капитанскую повязку, но номер один — это Игорь Владимирович», — заявил Тороп «Матч ТВ».

Напомним, в ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ подопечные Владимира Федотова одолели «Ростов» со счетом 2:0 и вышли в следующий раунд турнира.

В чемпионате России ЦСКА располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 32 очка в 20 турах.

Следующий матч ЦСКА проведет в конце марта против «Сочи».