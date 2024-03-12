Агент: «Келлвену комфортно в ЦСКА»

Майнберг Нето, агент защитника ЦСКА Келлвена, рассказал об адаптации своего клиента в РПЛ.

«Келлвену и его семье очень понравилась Россия. Он постоянно играет, прогрессирует, поэтому в ЦСКА ему комфортно», — цитирует агента Metaratings.

Также Нето отметил, что бразильский футболист обладает большим потенциалом и в будущем способен оказаться в основной команде своей сборной, если будет упорно работать.

Напомним, Келлвен перешёл в ЦСКА в сентябре прошлого года из «Атлетико Паранаэнсе». В составе «армейцев» защитник успел провести 18 матчей, забить один гол и отдать пять результативных передач.