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Агент: «Келлвену комфортно в ЦСКА»

12 Марта 2024 • 12:04 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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Через 6 ч. 13 мин.

Майнберг Нето, агент защитника ЦСКА Келлвена, рассказал об адаптации своего клиента в РПЛ.

«Келлвену и его семье очень понравилась Россия. Он постоянно играет, прогрессирует, поэтому в ЦСКА ему комфортно», — цитирует агента Metaratings.

Также Нето отметил, что бразильский футболист обладает большим потенциалом и в будущем способен оказаться в основной команде своей сборной, если будет упорно работать.

Напомним, Келлвен перешёл в ЦСКА в сентябре прошлого года из «Атлетико Паранаэнсе». В составе «армейцев» защитник успел провести 18 матчей, забить один гол и отдать пять результативных передач.

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