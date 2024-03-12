Дебютный Агапова и второй Мусаева: ЦСКА отправил «Ростов» в Путь регионов Кубка России

В первом матче Пути РПЛ Кубка России в 2024 году ЦСКА играл с «Ростовом».

Когда в конце ноября эти команды встретились на «Ростов Арене», была зафиксирована ничья 1:1. Там Набабкин открыл счёт автоголом, а Заболотный нормальным голом восстановил равенство. Теперь пришла пора ответного матча. Проигравший не вылетал из Кубка, а отправлялся в Путь регионов.

После возобновления чемпионата России ЦСКА и «Ростов» на двоих в четырёх матчах набрали десять очков. И те, и другие положили на лопатки «Крыльев Советов». Различие в исходах было против других соперников. ЦСКА сыграл вничью с аутсайдером «Оренбургом», а «Ростов» расправился с лидировавшим «Краснодаром».

Кубок России в любом случае отдельная песня. В Пути РПЛ тренеры зачастую экспериментируют с составами, но это был не тот случай. Карпин вообще не изменил старт своей команды по сравнению с прошлым матчем. Федотов сделал две перестановки: минус Акинфеев и дисквалифицированный Мойзес, плюс Тороп и Агапов.

Кадровый дефицит? Про ЦСКА и «Ростов» постоянно идут разговоры такого рода. Но здесь ещё тренерам не приходилось думать о плотном графике. В ближайшие выходные матчей в РПЛ не будет, в следующий уик-энд – тоже. Но несмотря на привычные составы, первые полчаса матча не дали ничего интересного.

Потом кое-что пошло нескучное. Гости вбросили аут с левого фланга, а Щетинин на дальней штанге нестрашно пробил в руки Торопа. Спустя пятиминутку Даниил Глебов прошёл по левому полуфлангу и покатил на противоположный для Роналдо. Тот ударил также бесхитростно для Торопа. Ещё Глебов стрельнул мимо левой девятки.

К перерыву парой шансов отметились и «красно-синие». Келлвен забросил к левому полуфлангу на Гайича – тот приложился знатно, однако не попал в створ. Плюс Давила доставил мяч слева к ближней штанге, и Облякову тоже не хватило точности. В перерыве Федотов сделал замену на усиление атаки: Мусаев вместо Зделара.

Во втором тайме после замены Дивеева из-за травмы многоходовая комбинация позволила ЦСКА открыть счёт. Келлвен справа навесил на Мусаева, тот скинул в зону правого инсайда. Оттуда сбросил Давила, затем и Чалов, а Агапов с близкого расстояния поразил цель. Глебов застрял сзади, поэтому без офсайда (1:0, по сумме двух матчей 2:1).

Мог ли отыграться «Ростов»? Если бы назначили пенальти за попадание мяча в руку Роши – мог бы. Но та рука становилась для Виллиана опорной при падении. И в конце хозяева упрочили своё преимущество. Заболотный справа навесил в область дальнего края вратарской, Гайич скинул, а Мусаев сделал счёт 2:0 (по сумме двух матчей 3:1).

ЦСКА благодаря дебютному голу за команду Агапова и второму от Мусаева на классе расправился с «Ростовом» во втором тайме. Команда Владимира Федотов продолжит свой путь в Кубке России в Пути РПЛ, а «Ростов» спускается в сетку Пути регионов. Валерий Карпин наверняка на пресс-конференции скажет что-нибудь про судейство.

Кирилл Иванцов