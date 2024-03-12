ЦСКА и «Ростов» озвучили составы на очную битву в Кубке России

Сегодня, 12 марта, ЦСКА примет на своём поле «Ростов» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп (вр), Келлвен, Дивеев, Роша, Агапов, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Чалов.

Стартовый состав «Ростова»: Медведев (вр), Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Глебов, Байрамян, Щетинин, Роналдо, Голенков.

Начало матча между ЦСКА и «Ростовом» запланировано на 20:15 по московскому времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, первая игра между командами завершилась вничью со счетом 1:1.