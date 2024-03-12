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Чанов: Думаю, что с «Ростовом» сыграет Тороп

12 Марта 2024 • 14:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
1 1.80 X 3.80 2 4.60
Через 3 ч. 32 мин.

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о том, кто будет основным голкипером «армейцев» в кубковом матче с «Ростовом».

— Я не знаю, кто окажется в воротах. Но мне кажется, что будет Тороп. Видно, что в Кубке ему отдается предпочтение, — приводит слова Чанова «Чемпионат».

По мнению эксперта, в таких играх можно делать ставку на Торопа, ведь пора думать о будущем.

В текущем сезоне 20-летний голкипер провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Встреча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» пройдет сегодня, 12 марта. Старт поединка запланирован на 20:15 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

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ЦСКА Москва Вячеслав Чанов Владислав Тороп ещё теги

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