Чанов: Думаю, что с «Ростовом» сыграет Тороп

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о том, кто будет основным голкипером «армейцев» в кубковом матче с «Ростовом».

— Я не знаю, кто окажется в воротах. Но мне кажется, что будет Тороп. Видно, что в Кубке ему отдается предпочтение, — приводит слова Чанова «Чемпионат».

По мнению эксперта, в таких играх можно делать ставку на Торопа, ведь пора думать о будущем.

В текущем сезоне 20-летний голкипер провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил десять мячей и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Встреча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» пройдет сегодня, 12 марта. Старт поединка запланирован на 20:15 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.