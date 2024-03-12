Тарханов: «Ростов» в чемпионате ничего не решает, поэтому будет биться за Кубок России»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Ростовом».

Специалист считает, что команды ответственно отнесутся к предстоящей встрече и задействуют свои основные составы.

«Ростов» в чемпионате ничего не решает, поэтому будет биться за Кубок России. ЦСКА же будет бороться за медали в РПЛ и Кубок», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 12 марта, в Москве. Начало — в 20:15 по местному времени. Отметим, что первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.