Врач ЦСКА дал первую оценку травме Дивеева

Вечером 12 марта ЦСКА принимал дома «Ростов». Неприятный эпизод для болельщиков и команды «армейцев» случился по итогу первых 15 минут второго тайма – с поля из-за травмы ушёл защитник Игорь Дивеев, который только недавно восстановился после тяжёлой травмы.

Врач ЦСКА, Эдуард Безуглов дал первую поверхностную оценку травме игрока.

«Что с Дивеевым? День-два будем наблюдать. Все должно быть хорошо», - приводит слова Безуглова портал Sport24.

Отметим, что в игре «армейцы» после замены Дивеева всё же достигли успеха и прошли дальше, выбив «Ростов» в Путь регионов (2:0).

Дивеев получил очередную травму