Алдонин уверен, что у ЦСКА есть перспективы не только в Кубке России

Евгений Алдонин, бывший полузащитник московского ЦСКА оценил первые матчи армейского клуба после возобновления сезона этой весной. В них у ЦСКА две «сухие» победы (над «Крыльями в РПЛ и «Ростовом» в Кубке) и ничья с «Оренбургом» дома в Премьер-лиге.

«Не могу сказать, что у армейцев есть перспективы только в Кубке — в таблице РПЛ сейчас все очень плотно, поэтому, чем стабильнее будет играть ЦСКА, тем выше в таблице они заберутся», - приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после победы над «Ростовом» 12 марта ЦСКА прошёл дальше в Пути РПЛ Кубка. А в турнирной таблице Премьер-лиги «армейцы» идут на четвёртом месте с 32 баллами в активе.