Чалов обратился к болельщикам ЦСКА

Фёдор Чалов, форвард московского ЦСКА обратился к болельщикам «красно-синих» спустя день после кубковой победы. Напомним, в минувший вторник, 12 марта ЦСКА уверенно обыграл дома «Ростов» (2:0) в рамках Пути РПЛ Кубка России. Голами отличились Илья Агапов и Тамерлан Мусаев.

«Всех красно-синих с победой и проходом в следующий этап Кубка России! Спасибо за вашу поддержку вчера! Давно ничего тут не писал, но новостей не очень много: сборы закончились, сезон в самом разгаре, а мы полны сил и желания играть в футбол», - пишет Чалов в своём телеграм-канале, добавив несколько победных фотографий.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России, первого в рамках нового формата.