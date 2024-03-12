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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев получил очередную травму

12 Марта 2024 • 21:40 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Ростов

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев получил очередную травму. Это случилось во втором матче Кубка России против «Ростова» в рамках Пути РПЛ.

Защитнику хозяев досталось в борьбе за верховой мяч от своего же партнёра. Сначала футболист поднялся на ноги, но затем снова рухнул на газон. В итоге центрдефа заменили на Матвея Лукина, а перед уходом с поля Дивеев держался за голеностоп.

Напомним, что Игорь успел провести всего два полных официальных матча после восстановления от предыдущей тяжёлой травмы, которая выбила его из футбола на несколько месяцев.

Текстовая трансляция игры ЦСКА и «Ростова» доступна на нашем портале. Скоро наступит середина второго тайма, счёт ещё не открыт.

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