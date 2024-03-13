Обляков поблагодарил болельщиков ЦСКА за атмосферу на стадионе

Иван Обляков, полузащитник московского ЦСКА обратился к болельщикам «красно-синих» в своём телеграм-канале. Напомним, что вечером 12 марта ЦСКА обыграл дома «Ростов», трибуны на матче Кубка России в рамках Пути РПЛ были заполнены до отказа, так как на игру не требуется оформление Fan ID (паспорта болельщика).

«Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу и поддержку, по которой мы так скучали! Идём дальше в Кубке», - пишет Обляков в своём телеграм-канале.

Ранее к болельщикам ЦСКА также посредством своего телеграм-канала обратился центральный форвард армейского клуба Фёдор Чалов.