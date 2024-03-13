Денис Попов: «Не сказал бы, что ЦСКА выиграл прям на классе»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «красно-синих» над «Ростовом» в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:0.

- Я бы не сказал, что ЦСКА выиграл прям на классе. При этом победа вполне заслуженная. «Ростов» – хорошая команда. Но в бойне с «Краснодаром» было выплеснуто большое количество эмоций и теми, и другими. Сил было потрачено много и физических, и моральных. Плюс дорога сказалась.

ЦСКА играл дома при своих болельщиках, были удачно проведены замены. Плюс позиционные ошибки в обороне у «Ростова» – практически одна и та же на правом фланге – привела к пропущенным мячам.

У Мусаева два гола в трёх матчах за ЦСКА? Это придаст ему сил и уверенности, поэтому ждём дальше от него новых результативных действий.

Тревожит ли травма Дивеева? Учитывая, что он травмируется не первый раз, осенью долго восстанавливался, возраст уже, да, есть проблема, – сказал Попов.

ЦСКА сыграет на полуфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России.