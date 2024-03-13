Глебов – о матче против ЦСКА: «Особых моментов ни у нас, ни у них не было до гола»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского ЦСКА (0:2).

Капитан команды с берегов Дона отметил, что вторая игра против «армейцев» подряд идёт до первого забитого мяча.

«Кто первый пропустит, тот, скорее всего, и проиграет. Игра была равная, но особых моментов ни у нас, ни у них не было до гола», - приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, что первый матч между командами завершился вничью. Таким образом, подопечные Валерия Карпина отправились в нижнюю часть сетки турнира (Путь регионов).