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Глебов – о матче против ЦСКА: «Особых моментов ни у нас, ни у них не было до гола»

13 Марта 2024 • 10:36 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Ростов

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского ЦСКА (0:2).

Капитан команды с берегов Дона отметил, что вторая игра против «армейцев» подряд идёт до первого забитого мяча.

«Кто первый пропустит, тот, скорее всего, и проиграет. Игра была равная, но особых моментов ни у нас, ни у них не было до гола», - приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, что первый матч между командами завершился вничью. Таким образом, подопечные Валерия Карпина отправились в нижнюю часть сетки турнира (Путь регионов).

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