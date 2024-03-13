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Кубок России

Чернов считает, что «Ростов» может выиграть Кубок России

13 Марта 2024 • 17:15 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Ростов

Защитник «Ростова» Евгений Чернов ответил на вопрос, есть ли шансы у команды выиграть Кубок России через Путь регионов.

Напомним, ранее «Ростов» проиграл ЦСКА (0:2) в рамках 1/4 финала Кубка России РПЛ и отправился в нижнюю сетку турнира.

— Я думаю, что да, конечно. Мы профессиональные футболисты — выходим на каждый матч, чтобы победить, — заявил Чернов «РБ Спорту».

Футболист отметил, что для «Ростова» не так важно, в какой сетке играть, поэтому для команды ничего не изменилось.

В текущем сезоне Чернов принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Евгений Чернов

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