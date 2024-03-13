Чернов считает, что «Ростов» может выиграть Кубок России

Защитник «Ростова» Евгений Чернов ответил на вопрос, есть ли шансы у команды выиграть Кубок России через Путь регионов.

Напомним, ранее «Ростов» проиграл ЦСКА (0:2) в рамках 1/4 финала Кубка России РПЛ и отправился в нижнюю сетку турнира.

— Я думаю, что да, конечно. Мы профессиональные футболисты — выходим на каждый матч, чтобы победить, — заявил Чернов «РБ Спорту».

Футболист отметил, что для «Ростова» не так важно, в какой сетке играть, поэтому для команды ничего не изменилось.

В текущем сезоне Чернов принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.