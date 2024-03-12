Агапов оформил свой первый гол за ЦСКА

В матче московского ЦСКА и «Ростова» в рамках Пути РПЛ Кубка России открыт счёт. На 63-й минуте игры это сделал защитник «армейцев» Илья Агапов.

Виктор Давила с правого угла вратарской выполнил скидку немного назад, Фёдор Чалов в одно касание пробил по воротам, однако получилась передача на Агапова, который с близкого расстояния переправил снаряд мимо Никиты Медведева точно в цель.

Любопытно, что этот гол стал первым для Агапова в московском клубе, в котором он оказался год назад.

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