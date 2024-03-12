Зделар: Для ЦСКА очень важно защитить Кубок

Хавбек ЦСКА Саша Зделар рассказал о целях команды в нынешнем сезоне.

«Конечно, хочется защитить Кубок, это очень важно. Каждый матч в отдельности в чемпионате тоже очень важен. Надо всем показать, что восьмое место — это не про ЦСКА», — приводит слова Зделара официальный сайт «красно-синих».

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В финале прошлого турнира подопечные Владимира Федотова одолели в серии пенальти «Краснодар».

Сегодня, 12 марта, ЦСКА примет на своем поле «Ростов» в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:15 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, первый матч между командами завершился вничью со счетом 1:1.