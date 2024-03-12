Федотов рассказал о состоянии Акинфеева

Вечером 12 марта московский ЦСКА играл против «Ростова» в рамках Пути РПЛ Кубка России. «Армейцы» добились уверенной домашней победы – 2:0.

Любопытно, что ворота ЦСКА защищал не основной голкипер в лице Игоря Акинфеева, а его молодой дублёр Владислав Тороп. Владимира Федотов, главный тренер столичного клуба рассказал о состоянии Игоря.

«У Акинфеева небольшое повреждение после «Крыльев». Слишком мягкое поле было, а где Игорь стоял — жесткое. Что-то в голеностопе. Но сейчас в полном порядке», - говорит Федотов порталу Sport24.

Ранее Федотов высказался о новой травме Игоря Дивеева – защитнику пришлось покинуть поле во втором тайме.