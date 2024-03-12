Таранов: «Отдам предпочтение ЦСКА в матче с «Ростовом»

Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «армейцы» примут на своём поле «Ростов».

Таранов считает, что если игроки ЦСКА выйдут на поле с правильным настроем, то смогут добиться успеха.

«У ЦСКА бывает, что команда на последних минутах очень часто пропускает. Если ЦСКА сможет сохранить настрой и сыграть до конца, как в Самаре, то я отдам предпочтение «армейцам», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

Напомним, первый матч этих команд завершился с ничейным счётом 1:1. Ответная встреча ЦСКА и «Ростова» состоится сегодня, 12 марта. Начало — в 20:15 по московскому времени.