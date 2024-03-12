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Гранат: «Ростов» не удивил»

12 Марта 2024 • 16:49 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
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Через 1 ч. 11 мин.

Бывший футболист «Ростова» Владимир Гранат высказался об игре южан на старте весенней части сезона.

Напомним, после зимней паузы «Ростов» одержал две победы в двух проведённых матчах. По словам Граната, результаты южан его не удивляют.

«Они продолжают играть в тот же футбол, просто у них иногда не играл оптимальный состав. Не добирали они тех очков, которые должны были добрать», — цитирует Граната «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Свой следующий матч южане проведут уже сегодня, 12 марта, когда встретятся с ЦСКА в рамках ответной игры 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 20:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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