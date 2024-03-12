Федотов оценил полные трибуны на матче ЦСКА – «Ростов»

Вечером вторника московский ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» в рамках Пути РПЛ Кубке России. В ответной игре «армейцы» оформили два безответных гола в ворота дончан.

Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА оценил атмосферу, которая царила этим будничным вечером на домашней арене его команды.

«Совсем другие ощущения. Футбол — для болельщиков. Наших преданных болельщиков, они неподкупной страстью гонят нас вперед. Это адреналин. Наш 12-й игрок. Сегодня атмосфера была грандиозная», - говорит Федотов порталу Sport24.

На матчи Кубка России не требуется оформление Fan ID, иначе именуемого как «паспорт болельщика».

Больше подробностей о минувшей игре – в нашем отчёте.