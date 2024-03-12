Федотов оценил полные трибуны на матче ЦСКА – «Ростов»

Вечером вторника московский ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» в рамках Пути РПЛ Кубке России. В ответной игре «армейцы» оформили два безответных гола в ворота дончан.
Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА оценил атмосферу, которая царила этим будничным вечером на домашней арене его команды.
«Совсем другие ощущения. Футбол — для болельщиков. Наших преданных болельщиков, они неподкупной страстью гонят нас вперед. Это адреналин. Наш 12-й игрок. Сегодня атмосфера была грандиозная», - говорит Федотов порталу Sport24.
На матчи Кубка России не требуется оформление Fan ID, иначе именуемого как «паспорт болельщика».
Больше подробностей о минувшей игре – в нашем отчёте.
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