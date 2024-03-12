Гранат — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Самое главное — это тренерское противостояние Федотова и Карпина»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от ответной игры 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) между ЦСКА и «Ростовом».

«Самое главное — это тренерское противостояние Федотова и Карпина, потому что это два очень опытных специалиста», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Также эксперт выразил мнение, что клубам не стоит жалеть основных футболистов перед паузой на игры сборных.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 12 марта, в Москве. Начало этой игры запланировано на 20:15 по московскому времени. Напомним, первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.