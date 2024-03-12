Пономарёв: «Возможно, ЦСКА снова забьёт со стандарта, на другое не надеюсь, честно»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Ростовом».

«Тревожно все равно за игру «армейцев». Даже после победы. Напрягает, что у нас постоянно забивают защитники после стандартов, а нападающие инертно играют. После паузы не впечатлил никто из тройки Чалов - Заболотный - Мусаев. Я бы сказал, что у нас в целом система игры неправильная. Очень мало играем через фланги, поэтому и мало обострений оттуда. Через прострел практически не играют сейчас у нас.

«Ростов» - неплохая команда. Она тоже победила в последнем матче. Но я бы сказал, что это «Краснодар» так позволил ей играть. «Краснодар» как-то пренебрежительно играл, у него появилась расслабленность, и футболисты немного зазнались. Так что игра будет напряжённая. Уверенности в победе ЦСКА нет вообще. Не исключаю, что сыграем 0:0. Возможно, снова забьем со стандарта. На другое не надеюсь, честно», - сказал Пономарёв.

Матч ЦСКА - «Ростов» стартует в 20:15. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.