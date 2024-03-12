Федотов – о травме Дивеева: «По ощущениям – ничего сверхъестественного»

Игорь Дивеев, центральный защитник московского ЦСКА получил в вечернем матче Кубка России с «Ростовом» (2:0) очередную травму. Владимир Федотов поделился своими мыслями по поводу нового повреждения Игоря.

«Надеемся, ничего серьезного. Пост-симптомы такие после долгого пропуска, травмы. Так бывает: прихватывает, а потом все хорошо. По ощущениям — ничего сверхъестественного», - говорит Федотов для Sport24, надеясь, что это действительно так.

Напомним, что перед тем, как уйти на замену только зимой восстановившийся от предыдущей травмы Дивеев держался за голеностоп.

Дивеев получил очередную травму