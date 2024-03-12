Федотов – о травме Дивеева: «По ощущениям – ничего сверхъестественного»

Игорь Дивеев, центральный защитник московского ЦСКА получил в вечернем матче Кубка России с «Ростовом» (2:0) очередную травму. Владимир Федотов поделился своими мыслями по поводу нового повреждения Игоря.
«Надеемся, ничего серьезного. Пост-симптомы такие после долгого пропуска, травмы. Так бывает: прихватывает, а потом все хорошо. По ощущениям — ничего сверхъестественного», - говорит Федотов для Sport24, надеясь, что это действительно так.
Напомним, что перед тем, как уйти на замену только зимой восстановившийся от предыдущей травмы Дивеев держался за голеностоп.
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