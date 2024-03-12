ЦСКА открыл счёт в матче с «Ростовом», отличился Агапов

Чуть больше часа ЦСКА и «Ростов» не могли открыть счёт в ответном матче 1/4 финала кубкового Пути РПЛ. В итоге на 62-й минуте столичная команда вышла вперёд. От правого угла вратарской Виктор Давила отыграл под удар Фёдору Чалову, который тут же пробил, а Илья Агапов успешно подправил полёт мяча.

Счёт стал 1:0 в пользу ЦСКА. Подопечные Владимира Федотова также впереди по сумме двух матчей. В конце прошлого года в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья 1:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.