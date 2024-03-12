Дьяков уверен, «Ростов» будет бороться за Кубок России

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче между дончанами и ЦСКА.

«От ЦСКА не знаешь, чего ждать. «Ростов» же в чемпионате ни за что не борется, от вылета они себя уже застраховали, поэтому команда будет бороться за Кубок России», — заявил Дьяков «Чемпионату».

Во вторник, 12 марта, ЦСКА примет на своем поле «Ростов» в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Свисток арбитра о начале поединка должен прозвучать в 20:15 по столичному времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, первый очный поединок между командами завершился ничейным результатом – 1:1.