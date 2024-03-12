Федотов: «Есть доверие со стороны тренерского штаба к Чалову»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Мойзес на дисквалификации, игру пропускает. Агапов выходит в старте вместо него. Насколько ощутимая потеря, и какая разница в подготовке игроков?

- Агапов у нас в системе, он прошел все сборы и готов. На сборах играх. Были моменты с травматизмом, не всегда доигрывал до конца, но, тем не менее, прошел полноценные сборы, набрал, окреп и готов.

- Фёдор Чалов сегодня в старте. Показалось, что первые два матча после зимней паузы он провел не лучшим образом, если судить по его игре до паузы. Почему выбор в пользу него, а не Мусаева, например?

- Так посчитали нужным. Наверное, может быть, неправильно говорить - не очень заметно, но есть элементы сыгранности и то, что делает Федя на поле. Наверное, нужно время со всей этой ситуацией и контрактными делами. Поэтому есть доверие со стороны тренерского штаба к Феде, что он вернется и начнет давать производительность, которая нужна команде.