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Кубок России

Карпин: «Надо было раньше задавать вопросы по календарю Кубка»

12 Марта 2024 • 20:16 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Ростов
1 1.80 X 3.80 2 4.60
2-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- По сравнению с игрой с «Краснодаром» одно изменение, замена вратаря. Значит ли это, что поиск стартового состава в «Ростове» на этом этапе завершен?

- Да. Вы видели, в запасе кто?  Неочевиден выбор?

- Тогда по Медведеву. Песьяков показал, как здорово можно начинать атаки благодаря игре ногами вратаря. У Медведева есть те же задачи на эту игру?

- Естественно, вся команда, раз мы вместе тренируемся, имеет одинаковые задачи. По амплуа неважно, вратарь ли это, защитник, полузащитник или нападающий. Так что да. Единственное, что у нас все матчи в Кубке играет Медведев.

- По формату Кубка. Ответная встреча спустя три с половиной месяца. Как это? Как это с случае поражения не вылетать из турнира? Это комфортно для вас?

- Три с половиной месяца? Это данность, так составили календарь. Сейчас что этот вопрос задавать? Надо было раньше задавать вопросы. А по поводу вылета или невылета, вот такой Кубок. В принципе, интересно в плане того, что есть групповой этап, где можно пробовать связки, новые варианты, и игра идет не навылет. С этой точки зрения можно пробовать и ошибаться, ничего страшного не случается, то же самое и здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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