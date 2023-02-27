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Кубок России

Балахнин: «У «Ростова» ничего не получилось сегодня»

27 Февраля 2023 • 20:20 Комментировать
Урал
2:1
Ростов
окончен

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин подвёл итоги встречи Кубка России против «Урала».

«У «Ростова» ничего не получилось сегодня. Не знаю, по каким причинам. Во втором тайме команда упростила игру, начала играть в простой навал. Игра читалась, но индивидуально у футболистов ничего не получалось», — заявил экс-тренер «жёлто-синих» в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, такая игра от подопечных Валерия Карпина была достаточно ожидаема, поскольку у команды нет футболистов для усиления. Тем не менее Балахнин считает, что коллективу удастся изменить игру по ходу второй части нынешнего сезона.

Напомним, что «Ростов» уступил со счётом 1:2 после домашней ничьи 1:1, вылетев в Путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кубок России Сергей Балахнин
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