Комличенко признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко признан лучшим игроком завершившейся сегодня вечером встречи между «Ростовом» и «Уралом». Команды встретились друг с другом в рамках четвертьфинальной серии Кубка России на поле «Ростов Арены» и забили друг другу по голу – 1:1.

Комличенко в минувшей игре вышел на замену в перерыве встречи при счёте 0:1 и забил свой мяч на 67-й минуте, который сохранил ничейный результат. Его ассистентом во взятии ворот стал Даниил Уткин.

Ответная игра ростовчан и уральцев состоится совсем скоро – 27 февраля, в этот день уже «Урал» дома на «Екатеринбург Арене» примет подопечных Валерия Карпина при поддержке своей публики.