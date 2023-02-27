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Карпин пожаловался на жуткое невезение «Ростова»

27 Февраля 2023 • 19:29 Комментировать
Урал
2:1
Ростов
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (1:2).

- Чего сегодня, может быть, у «Ростова» не хватило для того, чтобы увезти какой-то удобный счет для себя?

- Фарта не хватило. Два гола, что мы пропустили, даже три по сумме двух матчей, две руки непонятные, и залетел гол, который даже не удар по воротам, о чем говорить?

- Что сказали команде в перерыве? Потому что во втором тайме «Ростов» здорово прибавил по сравнению с первым.

- По антифутболу, про футбол здесь говорить не приходится, там первый тайм, я думаю, остался за «Уралом», соперник правильнее играл на таком поле. И футболисты были подобраны поэтому. Мы, к сожалению, до игры не спрашивали, Комличенко не мог сыграть с самого начала. А так бы, естественно, он бы играл на таком поле. С Голенковым, что и показали во втором тайме особенно, более эффективен, чем любой другой игрок. А не хватило? Только вот это вот, два смешных пенальти, в затылок попадает и отскакивает в руку - пенальти. Вот и все.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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