Карпин заявил, что кубковый матч против «Урала» больше походил на регби

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин оценил вечерний матч четвертьфинальной серии Кубка России против «Урала». Напомним, ростовчане принимали уральский коллектив на «Ростов Арене», победило в игре равенство – 1:1.

«Сравнивал бы игру с регби. Туда ударить и бежать, а дальше уже что получится. Футболом сегодняшняя игра не является и единственный из неё вывод таков, что мы получили нагрузку, физически хорошо готовы», - цитирует Карпина «Матч-ТВ».

Напомним, счёт на старте игры с пенальти открыл форвард «Урала» Алексей Каштанов, в середине второго тайма Николай Комличенко восстановил паритет.

Ответный поединок команд состоится через пять дней - 27 февраля в Екатеринбурге.