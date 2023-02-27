Карпин рассказал, почему опять оставил Комличенко на скамейке

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему его форвард Николай Комличенко снова начал матч на скамейке запасных. Напомним, что поединок «Ростова» против «Урала» на выезде в Кубке России вот-вот начнётся, а в первом противостоянии между этими командами на прошлой неделе Комличенко забил гол, игра тогда завершилась со счётом 1:1.

«В старте Комличенко нет по той же причине, которая была и в прошлой кубковой игре - он не готов пока играть на сто процентов. Он также появится во втором тайме появится, надо набирать форму ему ещё», - рассказал Карпин «Матч ТВ».

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