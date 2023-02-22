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Кубок России

Тарханов – о матче «Ростов» - «Урал»: «Игра была боевой»

22 Февраля 2023 • 20:23 Комментировать
Урал
...
Ростов
27.02 17:00

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал первый поединок «Ростова» и «Урала» в четвертьфинальной серии Кубка России. Команды, напомним, разошлись миром и оставили всё самое интересное на следующие встречи – 1:1.

«Матч был боевой: много борьбы, много движения и меньше комбинационного футбола. Хотя, в плане комбинирования «Урал» предпочтительнее выглядел. У них были моменты, когда они разыгрывали и уходили в атаку, в том числе момент Юшина в концовке матча. А так не плохая игра по движению, в концовке – даже агрессивная», - цитирует Тарханова портал Vprognoze.ru.

Ответная игра команд в Екатеринбурге запланирована на 27 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Александр Тарханов
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