Тарханов: «Урал» сыграл лучше «Ростова»

В России прошли ответные матчи четвертьфинала кубка страны, «Ростов» в ответном поединке с «Уралом» уступил со счетом 1:2 и покинул турнир. Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов считает такой исход игры вполне справедливым - по его мнению, уральцы сыграли лучше своего соперника.

- «Ростов» в последнее время часто проигрывает, особенно «Уралу». «Урал» играл лучше, создавал хорошие комбинации, моменты, да и ударов было побольше, - цитирует слова Тарханова Metaratings.ru.

Напомним, что в полуфинале «Урал» сразится с московским «Спартаком», действующим обладателем трофея.